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Дело псевдореставраторов Минкульта 21 минута назад
Пирумов арестован в Международный день музеев
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа.
Как передает РИА Новости судья Елена Ленская объявила о том, что удовлетворяет ходатайство следствия, просившего отправить бывшего чиновника в следственный изолятор.
Перед оглашением вердикта 56-летнему Пирумову стало плохо и пришлось вызывать в суд бригаду скорой помощи.
Адвокаты просили отпустить бывшего заместителя министра под домашний арест или под личное поручительство академика РАН, известного физика Евгения Велихова.
По стечению обстоятельств, сегодня же празднуется Международный день музеев. Бывший начальник Пирумова Владимир Мединский в своем блоге в Twitter поздравил "всех тех, кто хранит, приумножает и развивает музейное дело".
Следователь отметил, что ни Пирумов, ни другие фигуранты дела: бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо виновными себя не признают. По новому уголовному делу им грозит до 10 лет лишения свободы.
Их обвиняют в хищении 450 миллионов рублей – следствие подозревает всех троих в том, что они заключили госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж", но не собирались ничего делать и положили деньги себе в карман.
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