"Черновик": до старта проката осталась неделя

В Москве обнаружена заброшенная водонапорная башня, внутри происходит неизвестный науке процесс. Каждый, кто попадет внутрь, может оказаться в параллельной реальности. Это часть сюжета нового фантастического фильма "Черновик" по знаменитому роману Сергея Лукьяненко. Картину сняли при поддержке ВГТРК, в широкий прокат она выходит уже 25 мая, а накануне в столице прошел предпремьерный показ.

Красная дорожка "Черновика" растянулась на добрую сотню метров, а фанатам фантастики от Сергея Лукьяненко вдоль нее все равно тесно.

Сначала "Черновик" захватил сотни тысяч читателей в десятках стран мира, а теперь за приключениями молодого москвича Кирилла, которого однажды просто стерли из памяти всех знакомых и друзей, будут следить миллионы зрителей в кино.

Экранизировать бестселлер Сергея Лукьяненко лишь спустя десятилетие после выхода книги отважился режиссер Сергей Мокрицкий. Вместе с автором они добавили в известный сюжет и новых персонажей.

"Вот — это режиссер, матрешки его, но они хорошие. На самом деле они — замечательные матрешки, порой страшные, но они добрые внутри!" — говорит Лукьяненко.

В "Черновике", несмотря на фантастический жанр, каждый найдет что-то близкое. Основное действие происходит в наше время в Москве, хотя такой Москву еще никогда не изображали.

В фильме блестящий актерский состав — Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Елена Яковлева, Северия Янушаускайте, — но главную роль в "Черновике" режиссер отдал молодому петербургскому актеру — 24-летнему Никите Волкову.

"Главное — не упасть лицом в грязь перед фанатами, потому что они-то разорвут в клочья меня, если что-то пойдет не так", — говорит сам актер.

"Безумно приятно, потому что это немножко такой "Великий Гэтсби", и хотя бы чуточку в это окунуться — чрезвычайно интересно", — говорит Юлия Пересильд.

"Основная радость сегодня — от того, что авторам картины удалось создать собственные миры, обойти все стереотипы, кальки", — говорит Андрей Мерзликин.

Оказаться в удивительных мирах Сергея Лукьяненко каждый россиянин сможет уже с 25 мая во всех кинотеатрах страны.