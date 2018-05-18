"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

26 мая в рамках 76-го выпуска киножурнала "МУЛЬТ в кино" состоится премьера первого эпизода мультсериала "Котенок с улицы Лизюкова 2" — продолжения известного одноименного мультфильма, снятого киностудией "Союзмультфильм" в 1988 году.

"Котенок с улицы Лизюкова" режиссера Вячеслава Котеночкина рассказывал о котенке по имени Василий, который с помощью вороны-колдуньи превратился в бегемота и отправился в Африку. Автором сценария мультфильма, выпущенного в 1988 году, выступил Виталий Злотников. Он же вместе с Алексеем Цицилиным, Владимиром Николаевым, Алексеем Замысловым написал сценарий и к продолжению "Котенка с улицы Лизюкова". Созданием же нового мультфильма занимается воронежская студия Wizart Animation, которая известна российскому зрителю по таким проектам, как серия полнометражных анимационных фильмов "Снежная королева" и "Волки и овцы".

Мультсериал расскажет о новых приключениях любимых героев. На этот раз мечты приведут котенка Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию. Главные герои не только окунутся в вихрь невероятных приключений и опасностей, но и найдут новых друзей, а главное, поймут, что лучше, чем Воронеж, нет места на Земле.

"Мультфильм "Котёнок с улицы Лизюкова 2" — это, несомненно, важный для нас проект, к которому мы отнеслись максимально трепетно. Классика советской мультипликации в новой интерпретации приобрела формат 3D, котенок стал более современным, в духе времени. Надеемся, для детей мультик станет таким же знаковым событием, как и его предшественник", — рассказал генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Новый выпуск многосерийного киножурнала "МУЛЬТ в кино", в рамках которого выйдет первая серия нового мультфильма, стартует 26 мая в более чем 600 кинотеатрах около 350 городов страны. Зрители также смогут увидеть новые эпизоды сериалов "Дракоша Тоша", "Деревяшки", "Лео и Тиг" и "Сказочный патруль".