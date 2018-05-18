Масштабный прорыв воды после аварии на ГЭС в Колумбии сняли на видео

Более 6,5 тысячи людей были эвакуированы в колумбийском департаменте Антиокия из-за технологических ошибок при строительстве ГЭС, в результате которых воды реки Каука прорвали дренажный канал, снесли несколько мостов, технологическую дорогу и часть крупного селения, сообщает Noticias Caracol. Еще около 130 тысяч человек находятся в режиме мучительного ожидания — есть риск, что новые речные рукава, подпитываемые проливными дождями, затопят их дома.

Первый тревожный звонок прозвенел ранним утром 7 мая, когда в результате масштабного обвала пород оказались полностью заблокированы каналы, по которым воды второй по величине реки Колумбии огибали строящуюся ГЭС "Итуанко". Она призвана перекрыть почти пятую часть потребностей страны в электроэнергии, причем, по первоначальной задумке, должна была быть открыта в текущем, 2018 году. Из-за серии коррупционных скандалов, в которых оказался замешан бразильский оператор проекта Camargo Correa, строительство затормозилось, но в 2015-м ему был "дан новый импульс". Именно с этим обстоятельством — спешкой в работе с целью уложиться в срок — местные эксперты и связывают возникшие проблемы.

Бассейны ГЭС в момент схода пород были не достроены, при этом заполнялись слишком быстро (отчасти тому виной проливные дожди, накрывшие западную часть Колумбии). Строители перешли на круглосуточный режим работы, дабы успеть защитить машинный зал, но поздним вечером в минувшую субботу, 12 мая, вода пробила один из дренажных каналов 220-метровой ГЭС и отправилась прокладывать новое русло.

На ее пути оказался поселок Пуэрто-Вальдивия, жители которого успели покинуть дома, несколько мостов, два образовательных и один медицинский центр. Поток воды только нарастал, появлялись новые бреши, так что в район прибыли сотрудники спасательных ведомств и Красного Креста, а полиция перекрыла магистрали, соединяющие Медельин с муниципалитетом Каукасия.

Губернатор Антиохии и мэр Медельина обратились к главе государства с просьбой о помощи, отметив, что ситуация в любой момент может оказаться критической по меньшей мере для 130 тысяч человек. В минувшую среду, 16 мая, на стройке произошло несколько серьезных инцидентов, так что спасатели вынуждены были эвакуировать персонал — хлынувшие потоки воды едва не унесли нескольких рабочих, размыв несколько технологических дорог.