Армянский премьер поговорил о демократии с послом США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с американским послом в республике Ричардом Миллсом. В ходе переговоров стороны обсудили возможную помощь со стороны США в развитии демократии в стране, в борьбе с коррупцией, защите прав человека, также были затронуты и двусторонние торговые отношения.

"Правительство Республики Армения заинтересовано и придает большое значение сотрудничеству и возможной помощи американской стороны процессам демократического развития, борьбы с коррупцией, защиты прав человека", — отметил Никол Пашинян, передает ТАСС.

В свою очередь посол Ричард Миллс ответил, что США привержены "делу поощрения демократии, прав человека, прозрачности и подотчетности, которые улучшат деловую среду Армении и сделают страну более привлекательной для американских инвесторов".

42-летний Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая. 12 мая президент Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе правительства, возглавляемого Николом Пашиняном.