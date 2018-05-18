Криштиану Роналду готов признать уклонение от уплаты налогов

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен окончательно уладить дело о неуплате налогов в испанскую казну. Футболист частично признал нарушение законов Испании и хотел бы достичь мирового соглашения с налоговиками.

При это Роналду некоторое время назад был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн евро за период с 2011 по 2014 год. Налоговые органы подготовили документы в суд, который грозил лидеру "Реала" не только крупный штрафом (до 30 млн евро), но и реальным тюремным сроком.

И вот юристы, представляющие интересы португальца, предлагают испанским правоохранителям мировое соглашение, согласно которому Роналду добровольно выплатит задолженность в размере 14 млн евро, сообщает издание El Mundo. Налоговики анализируют это предложение.