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Гонки золотой молодежи 11 минут назад
Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
Гонщица-рецидивистка Мара Багдасарян потребовала вернуть ей права. Иск рассматривал Дорогомиловский суд Москвы. Еще в марте прошлого года стритрейсершу бессрочно лишили водительского удостоверения по состоянию здоровья. Но вот теперь, судя по новым справкам, Мара исцелилась. Какое решение принял суд?
Бороться с ГИБДД за право водить автомобиль Мара Багдасарян отправила своего адвоката. На заседание в Дорогомиловский суд сама девушка не явилась. Позиция истца такова: водительских прав скандально известную стритрейсершу не лишали, а лишь приостановили их действие на основании решения медицинской комиссии.
Стоит напомнить: после того, как в прошлом году из-за неуплаты многочисленных штрафов суд назначил Багдасарян обязательные работы, девушка принесла справку, что страдает эпилепсией. И как раз эта справка послужила поводом для того, чтобы не пускать ее в будущем за руль. И вот сегодня суд вынес решение: просьбу Багдасарян вернуть ей водительское удостоверение не удовлетворять.
Вопрос, как за столь короткий срок Мара излечилась от такого серьезного заболевания как эпилепсия, остается открытым. Адвокаты Багдасарян тем временем сдаваться не собираются и готовятся обжаловать решение суда.
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