Путин обсудил с Меркель Иран, "Минск", СП-2 и Сирию

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него США. Об этом российский лидер заявил на совместной с Меркель пресс-конференции по итогам переговоров. Вести.Ru и "Россия 24" транслируют пресс-конференцию в прямом эфире.

Меркель отметила, что СВПД несовершенен, но он лучше, чем ничего. Германия, Великобритания, Франция и коллеги в ЕС поддерживают это соглашение и в дальнейшем собираются придерживаться его, заверила канцлер.

Путин сообщил, что РФ и ФРГ продолжат совместную работу в рамках "нормандской четверки", а МИДам двух стран поручено проработать вопрос отправки миссии ООН на Украину. Президент России подчеркнул, что альтернативы у Минских соглашений как у основы урегулирования конфликта в Донбассе нет.

Также лидеры двух стран констатировали, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2" продолжится, если это будет экономически целесообразно. Россия всегда рассматривала "Северный поток-2" как экономический проект, реализуемый хозяйственными субъектами, отметил Путин.

В свою очередь, Меркель отметила, что "роль Украины как транзитной страны должна сохраниться".

"Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе", — подчеркнула она.

Путин сообщил, что они вместе с Меркель высказались за политическое урегулирование в Сирии, в том числе путем переговоров на астанинской и женевской площадках.

Президент РФ также заявил о необходимости регулярных контактов между Россией и Германией, несмотря на существующие расхождения во взглядах. Россия готова к сотрудничеству с немецкими партнерами "на взаимовыгодной основе с учетом интересов народов наших стран", подчеркнул Путин.