Тема:
Российские СМИ на Украине 1 час назад
Меркель пообещала Путину поговорить с Порошенко о Вышинском
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин назвал "беспрецедентной вещью" ситуацию с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского.
Как передает канал "Россия 24", об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.
"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности", — возмутился Путин и подчеркнул, что давно такого не видел.
По его словам, в беседе с Меркель он затронул эту тему, как и ряд других проблем, с которыми Россия сталкивается на Украине, но подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в детали.
В свою очередь, Меркель пообещала, что обсудит арест сотрудника РИА "Новости Украина" с президентом Украины Петром Порошенко.
Она отметила, что в Германии вызывает озабоченность, когда арестовываются российские журналисты и им препятствуют заниматься своей профессиональной деятельностью.
51-летний Вышинский был задержан в Киеве 15 мая сотрудниками Службы безопасности Украины в офисе информагентства по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.
17 мая он был арестован в Херсоне на два месяца без возможности внесения залога. В случае если суд признает его виновным, журналисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ранее по теме
-
Киселев обвинил Порошенко в зачистке медиапространства2 часа назад
-
У посольства Украины в Москве началась акция в поддержку журналистов3 часа назад
-
Имущество Вышинского конфискуют: он не унывает, немцы беспокоятся3 часа назад
-
Все через адвоката: к Вышинскому не пускают жену5 часов назад
-
#ЦеЕвропа: в Москве пройдет митинг в поддержку Вышинского8 часов назад
-
Два месяца тюрьмы: Кирилл Вышинский рассказал о своем аресте21 час назад
Сейчас
Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор
Картина дня
-
Медведев представил кандидатов в новое правительство
- Путин обсудил с Меркель Иран, "Минск", СП-2 и Сирию
- Сергей Скрипаль выписан из больницы
- Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение
- Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
Самое читаемое
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно
- Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста
- В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения
- Жителям Горловки сказали: "Пошли вон"
- Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Кирилл Вышинский о странностях своего ареста
- Слезы Татьяны Голиковой
- Как "Новичок" оказался в Германии
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Водитель сбил женщину на переходе и скрылся
- "Черновик": до старта проката осталась неделя
- Прохожие спасли семейство уток от буйного огаря
- В Москве бесплатно покажут фильмы о футболе
- Выходные в Москве не испортит даже дождь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"