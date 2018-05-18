Меркель пообещала Путину поговорить с Порошенко о Вышинском

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин назвал "беспрецедентной вещью" ситуацию с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

Как передает канал "Россия 24", об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности", — возмутился Путин и подчеркнул, что давно такого не видел.

По его словам, в беседе с Меркель он затронул эту тему, как и ряд других проблем, с которыми Россия сталкивается на Украине, но подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в детали.

В свою очередь, Меркель пообещала, что обсудит арест сотрудника РИА "Новости Украина" с президентом Украины Петром Порошенко.

Она отметила, что в Германии вызывает озабоченность, когда арестовываются российские журналисты и им препятствуют заниматься своей профессиональной деятельностью.

51-летний Вышинский был задержан в Киеве 15 мая сотрудниками Службы безопасности Украины в офисе информагентства по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

17 мая он был арестован в Херсоне на два месяца без возможности внесения залога. В случае если суд признает его виновным, журналисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.