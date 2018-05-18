Россия призвала Германию не увязывать двусторонние отношения с третьими странами

Развитие отношений между Россией и Германией не стоит увязывать с сотрудничеством с третьими странами, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Важно, что, несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты", — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия готова работать с партнерами из Германии на взаимовыгодной основе и с учетом интересов народов двух стран.

Говоря о готовящемся новом законе, предусматривающем ответственность за выполнение антироссийских санкций, президент отметил, что не видит проблем с его принятием.

"Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон", — сообщил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что этот закон должен быть сбалансированным и не вредить ни экономике страны, ни иностранным партнерам.

"Я уверен, что так оно и будет", — подытожил глава государства.