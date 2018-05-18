В Китае система распознавания лиц не даст школьникам отвлекаться от уроков

В одной из школ китайского города Ханчжоу начали тестировать применение системы распознавания лиц. Ее ввели для того, чтобы выявить учеников, которые отвлекаются чаще других. Как только компьютер определит заскучавшего школьника, он подаст преподавателю соответствующий сигнал, сообщает Telegraph.

Над досками в нескольких классах установили три камеры, которые распознают лица и эмоции.

По словам одного из учащихся, если раньше он позволял себе отвлекаться во время уроков, то теперь все его внимание приковано к доске и преподавателю.

"Я чувствую, что за мной постоянно наблюдает пара внимательных глаз", — рассказал подросток.

Программа наблюдения умеет распознавать семь видов эмоций: счастье, грусть, разочарование, безразличие, гнев, страх и удивление. На основе сбора данных о наиболее типичном поведении каждого ученика классы разделят на две группы. В первую войдут молодые люди с безупречным поведением, во вторую – те, кто у кого проблемы со вниманием.

Представители школы считают, что подобные меры позволят повысить успеваемость учащихся. В китайских соцсетях, впрочем, программу раскритиковали. "Они дети, а не заключенные концлагеря", — написал один из пользователей Weibo.