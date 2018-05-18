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Отравление Скрипаля 34 минуты назад
Путин рассказал, что стало бы со Скрипалем в случае отравления
Если бы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен боевым отравляющим веществом, то погиб бы на месте. Это заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Владимир Путин отметил, что никакого ответа на предложенную Москвой помощь в расследовании "дела Скрипалей" Лондон не дал. Россия также просила допустить к расследованию инцидента в Солсбери российских представителей.
"Никакой ответной реакции пока нет, — констатировал Путин. – Но наши предложения остаются открытыми".
Глава российского государства отметил, что боевые отравляющие вещества настолько сильные, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд или нескольких минут. Путин добавил, что слышал о том, что 18 мая Сергей Скрипаль вышел из больницы.
"Дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле", — добавил российский президент.
Лондон обвинил Россию в том, что она отравила работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом А234 "Новичок". Москва эти обвинения категорически отрицает. Российским дипломатам в Британии до сих пор не удалось получить даже консульский доступ к российским гражданам.
Новое в "деле Скрипалей" то, что "Новичок" еще в 1990-е годы оказался в Германии. Именно Германия стало первой страной, из которой "Новичок" начал свое хождение по странам мира.
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