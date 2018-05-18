Жених устроил ДТП, бросил изуродованную невесту с долгами за аварию и скрылся

В студию программы "Прямой эфир" из Новосибирска приехала 23-летняя Маша Лебедева. Ее историю невозможно слушать без слез. Девушка, которая абсолютно доверяла своему жениху Андрею, в одночасье осталась инвалидом и с огромными долгами за ДТП, виновником которой был ее любимый мужчина.

Жизнь красавицы, с красным дипломом закончившей институт и собиравшейся замуж за любимого человека, пошла под откос в 2016 году. Тогда в центре Новосибирска автомобиль, за рулем которого был ее жених (а Маша находилась на заднем сиденье) на огромной скорости влетел в другую машину.

Андрей не пострадал, а вот за жизнь Маши долго боролись врачи. После аварии она впала в кому, а когда она вышла из этого состояния, то оказалось, что забыла многое из прошлой жизни.

Девушка ослепла, стала практически беспомощной. Жених же перестал ее навещать и пропал.

Память удалось восстановить в Москве, где Маше помогли столичные врачи. А еще она побывала у святой Матроны. "Это настоящее чудо. Я только потом узнала, что она тоже была слепая", — рассказывает девушка в программе Андрея Малахова.

Проблема ее — не только в глазах. У Маши болит все тело. А еще она мечтает увидеть родителей, сестру и снова стать самостоятельной, не быть "обузой", как она говорит.

Одновременно ей приходится отбиваться от долгов за аварию, которую повесили на Машу: все штрафы, компенсация водителю, в автомобиль которого врезался ее бывший жених.

Как получилось, что она должна выплачивать эти деньги, почему Андрей, сидевший за рулем, не понес никакого наказания за случившееся, удастся ли Маше восстановить здоровье и как она пережила страшное предательство некогда любимого человека?

Подробнее об этой чудовищной истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".