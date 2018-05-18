Москва готова к борьбе за "Северный поток-2" и переговорам с Киевом

Президент РФ Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа хорошим предпринимателем и отметил, что тот в вопросе "Северного потока-2" продвигает поставки американского сжиженного газа на европейский рынок, однако Россия будет бороться за продвижение своего проекта.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я понимаю президента США, он защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт", — отметил российский лидер, подчеркнув при этом, что "Северный поток-2" – проект, выгодный для России.

Продажи американского сжиженного газа на европейском рынке возможны, но это дороже, чем российский трубный газ, отметил Путин.

Терминалы по приемке сжиженного газа в Европе, по его словам, используются на 25-30 процентов – по причине экономической нецелесообразности.

Кроме того, отметил Путин, позиция США по "Северному потоку-2" продиктована соображениями Вашингтона о необходимости "оказания поддержки Украине, которая развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием".

"Это примерно 2-3 миллиарда долларов в году. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками", — добавил президент РФ.

Россия готова к переговорам с Киевом для достижения экономической целесообразности сохранения транзита газа через Украину, сказал Путин.

Он также заявил, что "Северный поток-2" открыт для участия в нем и других партнеров помимо компаний, которые уже участвуют. В настоящее время проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall. Путин напомнил, что "Северный поток-2" нацелен не только на покрытие потребностей германского рынка, но может компенсировать и падающую добычу в Великобритании и Норвегии.