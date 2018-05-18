Дмитрий Хохлов продолжит тренировать "Динамо"

Дмитрий Хохлов и его штаб продолжат тренировать московское "Динамо" в следующем сезоне. Совет директоров клуба предложило Хохлову и его помощникам подписать новый контракт.

Дмитрий Хохлов сменил по ходу сезона 2017/18 Юрия Калитвинцева. Контракт с Хохловым и его тренерским штабом был рассчитан до конца чемпионата. Но руководство осталось довольным выступлением клуба и готово продолжить сотрудничество с Дмитрием Валерьевичем.

Также стало известно, что "Динамо" покинут защитник Ибрагим Цаллагов и полузащитник Александр Зотов. У первого завершился арендный договор, и футболисту предстоит вернуться в "Зенит". Зотову будут подыскивать новую команду.