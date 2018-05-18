Лидеры России и Германии дали поручения по миссии ООН в Донбассе

Президент России Владимир Путин сообщил о поручении, данном лидерами РФ и ФРГ своим министерствам иностранных дел — вновь проработать тему учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам своих переговоров с канцлером Германией Ангелой Меркель.

В сентябре 2017 года Путин заявил о необходимости размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позднее российский президент уточнил, что представители Организации Объединенных Наций могли бы находиться и в других районах Донбасса.

Украина же настаивает на том, чтобы миротворцы находились на всей территории Донбасса, включая границу с Россией.