Обладатель Кубка России "Тосно" может оказаться за бортом ФНЛ

Действующий обладатель Кубка России по футболу клуб "Тосно" из Ленинградской области, выбывший из премьер-лиги и перешедший в Футбольную национальную лигу, может транзитом проследовать в низший дивизион, если не решит своих финансовых проблем.

Команда не сумела пройти лицензирование для участия в ФНЛ из-за долгов. Буквально на днях прошло сообщение, что игроки и сотрудники клуба не получают зарплату с февраля нынешнего года. На май назначено заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза, который должен решать вопрос о получении лицензий клубами ФНЛ, включая "Тосно".

Фактический владелец "Тосно", компания Fort Group, ищет возможности решить финансовые проблемы и, как сообщает ТАСС, приняла решение о продаже 50% акций клуба нескольким более мелким инвесторам. При этом, вторую половину акций будут резервировать до возвращения клуба в высший дивизион.

Ажиотажного спроса акции "Точно" не вызвали, а пресс-служба клуба сообщила, что пока желание приобрести часть активов выразила только компания "Леноблстрой", но о конкретных договоренностях с ней не сообщается. По некоторым сведениям, учредитель "Тосно" и его основной спонсор Борис Пайкин, депутат Госдумы, отказался от финансирования клуба.