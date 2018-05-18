Президент поблагодарил ученых и оружейников за уникальную военную технику

Россия по праву находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства, направленной участников торжественного собрания в честь 65-летию создания системы госуправления военно-техническим сотрудничеством России с иностранными государствами.

"Благодаря самоотверженному труду, таланту и целеустремленности ваших предшественников — ученых, конструкторов, инженеров, организаторов, специалистов — в нашей стране заложен мощный потенциал ОПК, разработаны уникальные, высокотехнологичные образцы вооружения и военной техники", — отметил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что от эффективной реализации продукции военного назначения во многом зависит наполнение федерального бюджета, модернизация оборонно-промышленного комплекса, а значит, стабильное развитие предприятий и целых городов, передает РИА Новости.