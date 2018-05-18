Владимир Драчев избран президентом Союза биатлонистов России

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев возглавил Союз биатлонистов России. На выборах президента организации Драчев победил Виктора Майгурова и Дмитрия Алексашина.

Выборы президента СБР прошли в три тура. По итогам первого тура Драчев получил 31 голлс, Майгуров – 23, Алексашин – 4 и выбыл из борьбы. Во втором туре Драчев набрал 36 голосов (при необходимых для победы 37), а Майгуров 22. Президент определился в третьем туре. За Драчева проголосовали 40 делегатов отчетно-выборной конференции, Майгуров – 16.

Владимир Драчев выступал за сборные СССР, России и Белоруссии. Он дважды становился призером Олимпийских игр и четырежды побеждал на чемпионатах мира. В октябре 2016 Драчев был избран депутатом Государственной Думы.