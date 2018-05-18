Пилот рухнувшего на Ставрополье Ми-2 получил ожоги 95% тела

Выживший после крушения вертолета в Курском районе Ставрополья 62-летний пилот получил ожоги 95 процентов тела, сообщила представитель Южного следственного управления на транспорте СКР. Съемочная группа ГТРК "Ставрополье" первой оказалась на месте происшествия.

Занимавшийся обработкой полей Ми-2 рухнул на землю и загорелся в паре километров южнее поселка Мирный около 13 часов дня 16 мая. Пострадавшего пилота доставили в больницу Моздока, откуда он родом, а сам факт крушения местные жители постарались скрыть. Более того, кто-то из работодателей пилота с помощью трактора расчистил место падения, а обломки винтокрылой машины засыпал землей.

"В ходе осмотра следователи выкопали из земли обгоревшие части вертолета, которые на ощупь еще были теплыми от пожара", — отмечается в сообщении ведомства. В частности, в импровизированном кургане нашли двигатель и хвостовую часть Ми-2.

Пострадавший пилот находится в крайне тяжелом состоянии, ему требуется помощь специалистов-комбустиологов.

"Человек жив, его состояние меняется, но пока только ухудшается", — сообщила старший помощник руководителя Южного СУТ СКР Нелли Аверкова.

Ведомство не уточняет, получал ли пилот разрешение на вылет и чем были продиктованы