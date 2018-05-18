В Колорадо в разгар весны появился "ледяной остров". Видео

Пилот Джейн Карпентер засняла близ американского города Веллингтон, штат Колорадо, уникальную картину. В регионе, где в настоящий момент стоит температура в 28 градусов тепла, выпал град, который образовал "ледяной остров". Карпентер говорит, что не видела ничего подобного ни разу за 25 лет работы в авиации, сообщает Weather.Com.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как дороги, поля и дома Веллингтоне покрылись слоем льда. Несмотря на жару, снег продолжил лежать и на следующий день после выпадения осадков.