Минобороны впервые за последние несколько лет оплатило всю коммуналку

Минобороны РФ впервые за последние несколько лет не имеет задолженности по коммунальным платежам. Военное ведомство в 2018 году оплатило все документы, поступившие от организаций ЖКХ, на сумму более 14 миллиардов 757 миллионов рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ).

За 2017 год Минобороны заплатило 28 миллиардов 436 миллионов рублей.

Отопительный сезон на объектах ведомства в целом завершен и прошел без сбоев и значительных аварийных ситуаций. Снижения аварийных ситуаций достигли за счет перехода на коммунально-эксплуатационное обеспечение войск собственными силами, взамен получения соответствующих услуг от специализированных сторонних организаций.