Соратники Вышинского и Одновол провели необычный митинг у посольства Украины в Москве

Митинг в поддержку главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и координатора отделения всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в Крыму Елены Одновол прошел у посольства Украины в Москве, несмотря на дождь с грозой.

Как передает ТАСС, в акции приняли немало коллег Вышинского — генеральный директор и главный редактор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Киселев сообщил, что в России готовы предоставить коллегам условия для нормальной жизни и работы, но по его данным, централизованной эвакуации сотрудников "РИА Новости Украина", число которых превышает 40 человек, не планируется.

Симоньян заявила, что в цивилизованной стране журналистов не бросают в тюрьму по надуманным обвинениям и не пугают 15 годами заключения.

Ревенко отверг участие Вышинского в подготовке государственного переворота на Украине и подчеркнул, что его арест — наступление на свободу слова в стране.

Толстой призвал всех "вместе встать и заявить, что этот человек должен быть освобожден, наш коллега, который находится в тюрьме, и мы будем этого добиваться".

Елену Одновол на митинге поддержали члены общественного движения "Волонтеры Победы", участники московского отделения молодежной организации партии ЛДПР, представители Общественной палаты РФ и участники Общероссийского народного фронта.

Акция, которая была согласована с московскими властями, собрала не менее 150 человек и прошла в необычном, молчаливом формате. Ее участники держали таблички с призывами освободить Вышинского и хэштегами "ЦеЕвропа", высмеивающими европейские притязания киевских властей, но не выкрикивали каких-либо лозунгов.