Экономический форум в Петербурге откроют министры и президенты нескольких стран

24 мая состоится открытие Петербургского международного экономического форума. Список участников торжественной церемонии впечатляет: первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, заместитель председателя КНР Ван Цишань и заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис.

Модератором церемонии станет ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли. С приветственным словом к участникам и гостям Форума обратится губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.