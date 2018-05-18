Скончался олимпийский чемпион по водному поло Майт Рийсман

Знаменитый советский ватерполист, победитель московской Олимпиады Майт Рийсман скончался на 62 году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Уроженец Таллина Майт Рийсман начинал играть в местном "Калеве", а в 1975 году перебрался в Москву, где выступал за команды МГУ, "Торпедо" и "Динамо". На его счету четыре победы в чемпионате СССР. В 1980 году Рийсман в составе сборной СССР стал победителем Олимпийских игр в Москве.

Завершив карьеру, Майт Аугустович стал тренером. Он работал со сборной России, парижским "Расингом" и московским "Динамо". Также он работал советником посольства Эстонии в Москве.