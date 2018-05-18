Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram столкнулись сегодня со сбоями в работе ресурсов.

По данным интернет-портала Downdetector, технические неполадки в основном наблюдаются в России и странах Северной Европы. В частности, люди жалуются, что не могут войти в соцсеть, или загрузить видео.

Между тем в Роскомнадзоре поспешили заявить, что ведомство не причастно к проблемам Facebook и Instagram.

"Роскомнадзор к данной ситуации не имеет никакого отношения", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

После того, как Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram в России, сбоить зачастую стали и сторонние ресурсы, использующие те же хостинги, что и Telegram. На Роскомнадзор поступило уже 46 тысяч жалоб по блокировке сайтов. Также были поданы первые иски в суд с требованием компенсации нанесенного ущерба.