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Новое правительство России 46 минут назад
Обновленный кабмин: известные люди с хорошим опытом
"Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы", — отметил, подписывая указы о назначении в правительство 18 мая, президент России Владимир Путин.
"Первое заседание нового правительства пройдет в начале следующей недели до Петербургского экономического форума", — отметила пресс-секретарь премьер-министра России Татьяна Тимакова. Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая, напоминает ТАСС.
Слагаемые почти не изменились. В структуре нового правительства, которую 18 мая 2018 года одобрил президент России Владимир Путин, 10 вице-премьеров, 22 министерства и 22 министра. В прежнем кабмине было 9 вице-премьеров, 21 министерство и 22 министра, включая министра без портфеля Михаила Абызова.
Увеличение количества министерств произошло за счет разделения Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Кроме того, Минкомсвязи будет переформатировано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Правительство обновилось почти наполовину, хотя лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеялся на обновление 70-80 процентов российского кабинета министров. Свои посты сохранили четыре из девяти вице-премьеров, а также 13 из 22 министров. Один из министров прежнего состава Антон Силуанов пошел на повышение: он теперь вице-премьер и министр финансов одновременно.
Из 10 зампредов правительства только четыре сохранили свои посты. Это Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец и вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вице-премьерами кроме Силуанова президентским указом назначены Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Максим Акимов.
Приставку "экс" к должности после указа Путина получили первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, а также возглавлявший аппарат Белого дома Сергей Приходько.
Новый медведевский состав кабинета министров покинут Владимир Пучков (МЧС), Максим Соколов (Минтранс), Александр Ткачев (Минсельхоз), Николай Никифоров (Минкомсвязь), Михаил Мень (Минстрой), Сергей Донской (Минприроды), Александр Галушка (Миндальвосток) и Лев Кузнецов (Минкавказ). В новый состав правительства не вошел Михаил Абызов, который без портфеля занимался связями с Открытым правительством. Его должности в новом правительстве нет.
Новыми министрами стали: глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, Дмитрий Патрушев, возглавивший Минсельхоз вместо Александра Ткачева, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и Сергей Чеботарев во главе Минкавказа (сменил Льва Кузнецова. Новое министерство науки и высшего образования возглавил Михаил Котюков.
Свои посты сохранили в правительстве глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минэнерго Александр Новак, министр культуры Владимир Мединский, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Минтруда Максим Топилин.
Портфель министра сохранила и Ольга Васильева. Она была министром образования и науки. После разделения министерства она возглавит министерство просвещения.
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