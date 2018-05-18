Не стало экс-футболиста и тренера "Зенита" Станислава Беликова

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался бывший футболист местных клубов "Зенит" и "Динамо" Станислав Беликов. После окончания игроцкой карьеры он стал тренером и вырастил нескольких чемпионов страны 1984 года в составе "Зенита".

Беликов играл на позиции защитника и хавбека оборонительного плана и начал заниматься футболом в Тамбове. Именно оттуда он перебрался в Ленинград, где в составе "Зенита" провел с 1961 по 1966 год 136 матчей, прославившись в качестве сильного персональщика – игрока, умело опекавшего форвардов соперника.

После завершения карьеры футболиста Беликов работал тренером в ленинградском "Динамо", а с середины 1970-х – в школе "Смена", спортинтернате и ДЮСШ "Зенита". В разное время тренировал девять чемпионов "Зенита" образца 1984 года. Среди его воспитанников Олег Саленко и Сергей Дмитриев.