Задержан стрелок из школы Санта-Фе

Человек, открывший стрельбу в школе города Санта-Фе в американском штате Техас задержан полицией.

Об этом передает ТАСС, со ссылкой на телекомпанию ABC, которая приводит слова представителя администрации школы.

При этом, как передает РИА Новости, несколько человек были ранены в результате стрельбы в средней школе города, где обучаются около 1400 учащихся.

В результате, было принято решение эвакуировать часть учащихся и блокировать входы и выходы из здания.

По предварительным данным, стрелок является учеником школы.

Стрельба в американских школах давно перестала быть чем-то из ряда вон выходящим.

11 мая полиция задержала подозреваемого в стрельбе, которая произошла в школе "Хайленд" в городе Палмдейл в штате Калифорния.

20 марта в штате Мэриленд тинейджер открыл стрельбу по ученикам, ранив некоторых из них. Впоследствии он скончался от полученных при задержании ранений.

На День влюбленных 14 февраля произошел массовый расстрел в школе города Паркленд. Тогда подросток Николас Круз расстрелял 17 человек. А 8 марта очередной инцидент со стрельбой произошел в средней школе города Бирмингем американского штата Алабама. Один человек погиб, двое получили ранения.