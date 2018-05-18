Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка

Известные коммерческие компании опровергают свою причастность к массовой рассылке рекламных сообщений в Интернете. В них пользователям обещают ценные призы, бонусы и скидки — нужно лишь переслать ссылку друзьям и оценить популярный бренд. Чем грозит спам, который множится в геометрической прогрессии, и как от него защититься?

Новая волна сообщений захлестнула популярные соцсети. От имени известных компаний людям обещают крупные суммы денег, наборы косметики и другие ценные призы. Вот, например, липовая рассылка от магазина "Пятерочка": якобы компания в честь своего 20-летия раздает купоны на пять тысяч рублей. Евгений получил такие сообщения от нескольких знакомых.

"Очень часто к нам прилетают подобные сообщения, которые являются спамом. Просто мешают работе и вводят в заблуждение людей, — говорит он. — Это "разводилово" на деньги. Люди, которые доходят до конца, переходя по этим ссылкам, натыкаются на то, что у них просят либо что-то купить, либо что-то им предлагается за деньги".

Потенциальным жертвам предлагают ответить на четыре, казалось бы, безобидных вопроса: знакомы ли вы с компанией, что думаете о ценах, довольны ли услугами, стали бы советовать компанию друзьям и родственникам?

В таких сообщениях обязательно есть счетчик оставшихся купонов. Размещают его обычно на самом видном месте. Цифра постоянно уменьшается: делается это специально, чтобы люди не успели опомниться — ведь призов становится все меньше. Хотя на самом деле это обычная уловка мошенников.

Ответы можно брать с потолка — результат одинаковый: система выдает сообщение о выигрыше абсолютно всем. Правда, чтобы получить его, нужно поделиться ссылкой с 30 друзьями.

"Учитывая, что определенная степень доверия к своим друзьям имеется, когда человек получает такое сообщение, он его воспринимает как чистую монету. Человек верит в чудо, хочет халяву, получить что-то сверхъестественное, какое-то гиперпоощрение", — говорит психолог Артур Почекутов.

Иногда доверчивым пользователям сети предлагают купить дорогой смартфон всего за один доллар.

"Иногда в письме находится ссылка, кликнув на которую, пользователь окажется на сайте, который совершенно незаметно для него установит на компьютер какой-то вирус. И этот вирус дальше может или украсть деньги, или украсть пароль доступа к банку, или, например, зашифровать данные и потом требовать за это выкуп", — говорит технический директор Trend Micro Михаил Кондрашин.

Мошенники действуют от имени хорошо известных торговых сетей, которые уже официально опровергли свою причастность к рассылке.

"Просим не реагировать на предложения мошенников получить бесплатные купоны в магазинах "Пятерочка", не переходить по указанным в сообщении ссылкам и не участвовать в дальнейшем распространении информации, поскольку это может быть опасно для устройств", — заявил представитель пресс-службы Х5 Retail Group Денис Кузнецов.

Поймать мошенников за руку по горячим следам крайне сложно: преступники постоянно заметают следы и создают новые сайты-клоны. Единственное оружие против них — бдительность самих пользователей.