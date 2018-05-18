Украина проиграла России аммиачный спор в ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России, поданный в связи с применением Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства.

Об этом со ссылкой на издание "Европейская правда" сообщает ТАСС.

Отмечается, что Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского производства, и удовлетворил требования Российской Федерации.

Конфликт тянется уже почти четыре года. В июле 2014 года Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В Москве обратили внимание, что это было сделано с использованием энергокорректировок, как и в Европейском союзе. По мнению России, это не соответствует правилам Всемирной торговой организации, после чего в мае 2015 года был подан иск к Украине.

Аммиачную селитру в качестве удобрения используют под все культуры во всех земледельческих зонах.