Велогонка "Джиро д'Италия" прошла экватор. Лидеры прежние

Многодневная велогонка "Джиро д'Италия", первый в сезоне Гранд-тур, прошла половину пути. 13-й этап гонки между городами Феррара и Нервеза-делла-Батталья длиной 180 км по равнинам срединной Италии выиграл спринтер из команды Quick-Step Floors Элиа Вивиани.

Этап получился чуть скучным из-за отсутствия отрывов. Итальянец Вивиани показал лучшее время – 3 часа 56 мин. 25 сек. В тройку призеров вошли ирландец Сэм Беннетт (BORA-Hansgrohe) и голландец Дэнни Ван Поппель (LottoNL-Jumbo).

В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), который опережает чемпиона "Джиро-2017" голландца Тома Дюмулена (Sunweb) и призера француза Тибо Пино (FDJ). Лучший из российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin португалец Жозе Гонсалвеш сохранил место в Топ-20.