Владимир Драчев и Виктор Майгуров будут работать вместе в СБР

Избран новый президент Союза биатлонистов России. Им стал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, одержавший победу над трехкратным чемпионом Виктором Майгуровым.

Президент СБР определился только в третьем туре. 40 делегатов отчетно-выборной конференции отдали голоса Драчеву. Майгуров набрал 16 голосов. "Я не думал, что будет такая жесткая конкуренция. Так получилось из-за устава, согласно которому для победу нужно было набрать 2/3 голосов. Если бы было просто большинство, я победил бы в первом туре. А в итоге потребовалось три тура", — приводит слова Драчева "Спорт-Экспресс".

Владимир Драчев рассказал, что собирать свою команду начал задолго до выборов. Кроме того в новом правлении СБР найдется работа и для Виктора Майгурова. "Команду мы стали собирать с июня прошлого года. Люди постепенно приходили, команда увеличивалась. И постоянно дорабатывали программу – даже в последние две недели, поскольку приходили новые идеи. Очень многое поменялось после поездок по регионам. Как только стал выезжать, появилось много других мыслей. Виктор Майгуров, конечно, будет работать в качестве члена правления СБР по международным отношениям".

Вице-президентом СБР избран известный тренер Анатолий Хованцев, который заявил, что иностранных тренеров сборной России больше не будет. "Иностранных специалистов в сборную приглашать не будем. Что касается кандидатов, то их имена я пока озвучивать не буду, поскольку их надо обсудить с президентом".