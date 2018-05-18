Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

В Нью-Йорке столкнулись два пассажирских автобуса. По разным данным, различные травмы в результате аварии получили от 32 до 34 человек. Жизнеугрожающих ранений у пострадавших нет.

ЧП произошло на въезде в центральную секцию тоннеля Линкольна. На месте столкновения работают оперативные службы. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.