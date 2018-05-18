18 мая 201819:26
Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших
В Нью-Йорке столкнулись два пассажирских автобуса. По разным данным, различные травмы в результате аварии получили от 32 до 34 человек. Жизнеугрожающих ранений у пострадавших нет.
ЧП произошло на въезде в центральную секцию тоннеля Линкольна. На месте столкновения работают оперативные службы. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев представил кандидатов в новое правительство
- Путин обсудил с Меркель Иран, "Минск", СП-2 и Сирию
- Задержан стрелок из школы в Санта-Фе
- Boeing с пассажирами разбился на Кубе
- Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
Самое читаемое
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно
- Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста
- В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения
- Жителям Горловки сказали: "Пошли вон"
- Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Кирилл Вышинский о странностях своего ареста
- Слезы Татьяны Голиковой
- Как "Новичок" оказался в Германии
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка
- "Черновик": до старта проката осталась неделя
- Прохожие спасли семейство уток от буйного огаря
- Выходные в Москве не испортит даже дождь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"
Сегодня
Boeing с пассажирами разбился на Кубе
47 минут назад
МиГ-31БМ загорелся при взлете под Пермью
2 часа назад
Обновленный кабмин: известные люди с хорошим опытом
2 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать
07.05.2018 16:30
"Советский Союз" задымился
40 минут назад
Хантсман передумал выступать на ПМЭФ из-за СМИ
47 минут назад
Samsung поиздевалась над Apple, сравнив iPhone 6 и Galaxy S9
51 минута назад
Колесников арестован вслед за Пирумовым
1 час назад
Украина проиграла России аммиачный спор в ВТО
2 часа назад
Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор
3 часа назад
Дерипаска ушел и обещал не возвращаться
3 часа назад
Тимур Кизяков в гостях у Анастасии Волочковой
4 часа назад
Москву накрыла гроза: лить будет до утра
5 часов назад
"Черновик": до старта проката осталась неделя
5 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 18 мая 2018 года (13:00)
5 часов назад
469
Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?
5 часов назад
Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми
6 часов назад
Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер
6 часов назад
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом
11 часов назад
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV
19 часов назад
"Кино" зародилось в Крыму
9 часов назад
Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы
11 часов назад
Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами
11 часов назад
Вести.net: Google запустит платный YouTube в России
11 часов назад
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси
23 часа назад
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе
17.05.2018 19:45