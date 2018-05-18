В музеях России - день открытых дверей

Сегодня хранители истории отмечают профессиональный праздник — Международный день музеев. К празднику приурочили и открытие новых выставок.

В музее-усадьбе имени академика Павлова показывают экспозицию "Сиреневая песня" — картины, фотоработы и изделия декоративно-прикладного творчества рязанских и зарубежных мастеров. Они посвящены Международному дню сирени, который в этом году совпал с Днем музеев.

Продолжением стал "Сиреневый бал", на котором рязанцы смогли окунуться в историю и насладиться танцами 18-19 веков.

Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль приглашает всех жителей и гостей города стать участниками международной акции "Ночь музеев". Тема этого года – "Шедевры из запасников". В преддверии акции в музее открылась фотовыставка, посвященная тому, что музей 95 лет находится в Рязанском Кремле. Посетители смогут узнать много интересного об историческом центре Рязани. Ведь почти за вековой период здесь было проведено немало реставрационных работ, открыто множество экспозиций, организованы культурно-исторические мероприятия. На фотовыставке представлены материалы, демонстрирующие многолетний труд работников музея.