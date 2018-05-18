Новая стратегия: США хотят "закрыть дыры" в сделке с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео представит 21 мая всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана, который Вашингтон обвиняет в "пагубной деятельности".

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известил директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Он сообщил, что его шеф представит "дипломатическую дорожную карту", которая поможет сформировать нового механизма обеспечения безопасности после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

По словам дипломата, эти шаги одобрили министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

Хук отметил, что в течение последней недели его коллеги плотно работали с европейскими дипломатами на различных уровнях.

Он пояснил, что Вашингтон желает создать рамочную программу по противодействию ряду угроз со стороны Ирана, среди которых разработка ядерной программы, распространение ракет, поддержка террористов, а также действия страны в Сирии и Йемене.

Хук отметил, что США желают заставить Тегеран "изменить его поведение и создать новую рамочную программу, которая сможет снять нашу обеспокоенность".

Как отмечает РИА Новости, директор отдела политического планирования Госдепартамента подчеркнул, что его ведомство готово к переговорам с Ираном по новой сделке.

Он напомнил, что в США не доверяют Тегерану, поскольку по его словам Израиль раскрыл информацию о сокрытии Ираном документов о продолжающейся разработке ядерного оружия. "Мы намерены закрыть все возможные дыры в этом соглашении, чтобы новое соглашение на деле защищало миропорядок", — рассказал Хук.