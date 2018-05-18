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18 мая 201820:54 Алексей Петров

Теплая атмосфера и белый букет: о чем разговаривали Путин и Меркель

На переговоры к Владимиру Путину приехала Ангела Меркель. Лидеры двух стран встретились впервые после своего переизбрания. На фоне резкого похолодания между Вашингтоном и Брюсселем в теплой сочинской атмосфере и в букете роз, который преподнес немецкому канцлеру российский президент, журналисты увидели знак: Москва и Берлин готовы к диалогу по самым острым темам — от ситуации в Сирии и судьбы иранской сделки до защиты участников "Северного потока-2" от давления извне.

Встреча, за которой внимательно следит и пресса, и бизнес, и мировые дипломатические круги. Букет цветов из кремовых роз и фрезий для канцлера. Меркель стала первой из западных лидеров, с кем Путин встречается после своей инаугурации. В этот момент вместе с главой государства Меркель приветствует и премьер Медведев, который только что доложил Путину о составе кабмина.

Диалог президента и канцлера проходит за закрытыми дверями, пресса в этот момент обсуждает, с каким политическим багажом приехала в Сочи Меркель. Дипломатия Евросоюза в отношении Белого дома потерпела крах. Бизнес нервничает из-за анонсированных пошлин на сталь и алюминий. Односторонний выход Трампа из иранской ядерной сделки — словно пощечина Старому свету. Раздраженная Европа ждет, как далеко готова пойти Меркель в отстаивании позиций ЕС.

Четыре года назад, следуя в фарватере США, Берлин сам же нанес удар по российско-немецким деловым связям. А ведь речь, по сути, не о политике — о людях.

"Я считаю, нет никакой необходимости связывать развитие отношений между Россией и ФРГ с нашими отношениями с третьими странами. Германия является одним из ключевых наших торгово-экономических партнеров. От нашего сотрудничества зависят сотни тысяч рабочих мест, как в России, так и в Германии. Сотни тысяч. Вот сейчас мы начали в большом объеме закупать опять немецкие товары. Это как раз и есть поддержка рабочих мест в Германии. А кооперация, а совместные предприятия — это существенный фактор, влияющий на жизнь немцев и россиян", — заявил президент России Владимир Путин.

"У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией. И я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы ЕС и НАТО продолжали диалог с Россией Если мы хотим решить проблемы, нужно общаться друг с другом", — сообщила Ангела Меркель, канцлер Германии.

Германия — важнейший торговый партнер, она на втором месте после Китая. Россия обеспечивает треть потребностей Германии в природном газе и нефти, а товарооборот в 2017 году вырос почти на четверть – это произошло впервые с 2014 года.

Для немецкого бизнеса Россия это, прежде всего, гигантский рынок — и для компании Siemens, которая условилась с РЖД о техобслуживании 240 "Ласточек", и для Volkswagen, который запустил в Калуге завод по производству двигателей, и для компании Claas, которая производит в Краснодарском крае комбайны и тракторы. Один из крупнейших совместных проектов – "Северный поток-2". Бизнесу грозят санкциями из Вашингтона. И в этом смысле от перестановки фамилий в Белом доме ничего не меняется.

"Позиция Соединенных Штатов по проекту "Северный поток-2" давно известна. В этом смысле можно сказать о редком факте преемственности в деятельности сегодняшней администрации той позиции, которую занимала администрация президента Обамы. Ничего нового мы здесь не видим. Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое, это оказание поддержки Украине, которая развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получать – это с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Значит, хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денюшками. Мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", — пояснил президент России Владимир Путин.

Энергетика — одна из главных тем разговора в Сочи. И наверняка именно об этом беседуют под прицелом телекамер профильный министр Новак и глава "Роснефти" Сечин. Тот же "Северный поток-2" может быть использован для поставок голубого топлива не только в Германию, но и в другие страны. Ведь объем добычи в Великобритании и Норвегии сейчас падает, а потребление наоборот растет. Но для президента Трампа энергобезопасность Европы явно не первостепенный вопрос. Хозяин Белого дома не мог не оценить открывающиеся возможности для бизнеса.

"Дональд, он не просто президент США, он еще и хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает еще и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно. Но это дорого, это примерно на 25%, на 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе. Но я понимаю президента США. Он защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт. Но это зависит от нас, как мы будем выстраивать отношения с нашими партнерами, это зависит от наших партнеров в Европе. Проект открыт. Мы считаем его выгодным для нас и будем за него бороться", — объяснил Владимир Путин.

Объяснять необходимость "Северного потока-2" Берлину не нужно.

"Мы почувствовали очередное подтверждение, теперь уже на уровне канцлера, что Германия привержена "Северному потоку-2". Да, они хотят, конечно же, найти такие решения, которые не осложняли бы их отношения с США. Но, как сегодня подчеркнул президент Путин, мы понимаем эти озабоченности, мы не хотим создавать какие-то искусственные проблемы", — сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Когда санкции с легкой руки главы Белого дома стали универсальным механизмом давления, Россия вынуждена защищать свои интересы. Закон, предусматривающий ответственность за выполнение санкций, как раз и обсуждается в Думе. И российские депутаты в этом смысле не оригинальны, есть аналогичные европейские нормы.

"Обращу ваше внимание на то, что в Европе такой закон есть. И сейчас, насколько мне известно, наши коллеги в объединенной Европе хотят активизировать этот закон для защиты своих интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны Соединенных Штатов. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон. Но он должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнерам, которые добросовестно работают с Россией", — подчеркнул российский лидер.

В центре разговора оказалась и ситуация в Сирии. Поток беженцев уже стал испытанием для Старого света и для канцлера Меркель.

"Если Европа хочет, чтобы люди возвращались из Европы домой, надо помочь Сирии восстановить экономику, оказывать этой стране реальную гуманитарную помощь и деполитизировать этот процесс. Вот возьмем Раку. Там все разрушено, там люди продолжают гибнуть на минах до сих пор. Тела погибших еще в руинах валяются, не убранные. Но куда ж там люди вернутся?" – считает Владимир Путин.

Не меньшее испытание для Европы и способность влиять на Киев. Альтернатив нормандскому формату нет, подчеркивают стороны. В свою очередь в зале задают вопрос о судьбе главного редактора "Агентства РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — указал президент России.

Меркель говорит про "твердую трансатлантическую дружбу", но эти слова после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном напоминают хорошую мину при плохой игре.

"Мы говорили о сложной ситуации с выходом США из соглашения по иранской программе. Германия, Великобритания, Франция и все наши коллеги в Европейском Союзе поддерживают это соглашение, и в дальнейшем мы продолжим придерживаться его. Возникла довольно специфическая ситуация, и мы с европейской стороны обсуждаем это с Ираном. Я думаю, что это соглашение несовершенно, но оно лучше, чем никакое соглашение", — считает канцлер Германии.

Зашла речь и о судьбе Сергея Скрипаля, которого сегодня выписали из больницы.

"Да, я сегодня тоже услышал из СМИ, что он вышел из больницы. Дай Бог ему здоровья. Мы очень рады, на самом деле. У меня в этой связи возникают несколько соображений. Ну, первое. Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. А, слава Богу, он поправился, вышел из больницы, выписался и, надеюсь, он будет здоров и невредим. Что касается расследования, то мы со своей стороны неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию с их стороны. Никакой ответной реакции пока нет. Наши предложения остаются открытыми", — подчеркнул Владимир Путин.

После пресс-конференции Путин с Меркель удаляются, чтобы продолжить разговор. Сам факт насыщенного политического диалога это еще и важный личный политический актив для канцлера. Сама Меркель, уезжая из Сочи это хорошо понимает.

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