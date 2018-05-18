Удар по центру России: гроза и ливни не оставили камня на камне от плиточных тротуаров

Раздавленные упавшими деревьями автомобили, тонущие на дорогах легковушки и форсирующие затопленные улицы пешеходы. Соцсети в эти минуты переполнены кадрами, которые лучше слов позволяют прочувствовать разгул ливня в европейской России. Самые яркие видео из Тулы, где сильнейшие осадки за несколько часов камня на камне не оставили от плиточных тротуаров, а единственной обувью на такой глубине становятся полиэтиленовые пакеты.

Жители Липецка пакеты берегут. И выходят на улицу в плавательных шортах, сообщает телеканал "Россия". Под Воронежем из-за многоводного паводка жители испытывают нашествие комаров. А Сибирь накрыли майские снегопады.

Более 6 тысяч человек 18 мая остались без света в Рязанской и Ивановской областях. Грозы и ветер с порывами до 17 метров секунду обрушились на Центральную часть России.

Вечером некоторые улицы в Москве превратились в реки и озера. На российскую столицу обрушился ливень с грозой, за несколько часов на город пролилась почти пятая часть месячной нормы осадков. Бурные потоки заливали дороги и тротуары, где-то проезжая часть полностью ушла под воду, так что автомобилисты преодолевали водные преграды на свой страх и риск. По прогнозам синоптиков, в выходные в столичном городе вновь пасмурно и прохладно. Опять возможны дожди и грозы.