Колесников арестован вслед за Пирумовым

Басманный суд Москвы арестовал руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова, фигуранта дела о хищениях при строительстве зданий Эрмитажа.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, подчеркнув, что служители Фемиды удовлетворили ходатайство следователя и отправили Колесникова за решетку до 16 июля.

Ранее тот же суд избрал такую же меру пресечения подельнику Колесникова – бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову.

Данный вердикт продиктован тяжестью обвинения в адрес подсудимых – их обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Третьим по данному уголовному делу проходит экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.