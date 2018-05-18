"Советский Союз" задымился

В медблоке атомного ледокола "Советский Союз" произошло задымление. Об этом "Интерфакс" узнал от источника в экстренных службах Мурманской области.

Судно класса "Арктика" было спущено на воду в 1986-м, в 2016м на ФГУП "Атомфлот" стартовали работы по выводу ледокола в "холодный отстой". Утилизация "Советского Союза" состоится после 2025 года.