18 мая 201820:28 (обновлено в 20:57)
Boeing с пассажирами разбился на Кубе
Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту разбился после вылета из Гаваны. Лайнер, летевший в Ольгин, пробыл в воздухе несколько минут, после чего произошла авиакатастрофа, передает РИА Новости.
На борту самолета находились от 104 до 107 человек, никто не выжил, сообщает "Интерфакс". Дипломаты выясняют, были ли среди них россияне.
Глава Кубы Мигель Диас-Канель на место падения авиалайнера, окутанное клубами черного дыма.
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