СМИ: Микель Артета согласился возглавить лондонский "Арсенал"

Испанский специалист Микель Артета дал согласие на предложение возглавить лондонский "Арсенал". На данный момент испанец работает в тренерском штабе другого английского клуба – "Манчестер Сити". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Goal.com.

Ранее Вести.Ru сообщали, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не собирается чинить препятствий своему коллеге и позволит ему продолжить свою тренерскую карьеру в составе "канониров". Для Артеты работа в качестве главного тренера станет первым опытом.

Сообщается, что соглашение между сторонами будет подписано в ближайшее время. Напомним, что Артета является экс-игроком лондонцев — в бытность игроком он защищал цвета "Арсенала" с 2011 по 2016 года.

Пост наставника "канониров" является вакантным после того, как после 22 лет работы в "Арсенале" о своем уходе из клуба объявил француз Арсен Венгер.