Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

Бойню в школе Санта-Фе (Техас) устроил ученик, вооруженный винтовкой AR-15, дробовиком, пистолетом и самодельными взрывными устройствами. Убиты десять человек – преподаватель и девять детей. Россиян среди них нет. Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Стрелок схвачен. Задержан еще один человек, но неизвестно, имеет ли он отношение к трагедии.

Как сообщает ТАСС, на месте расстрела и в окрестностях здания, в котором учатся порядка 1 400 школьников, полицейские ищут взрывные устройства.

Ранее массовое убийство людей в Техасе прокомментировал президент США Дональд Трамп. "Да хранит всех Господь!" — написал он в своем "Твиттере".