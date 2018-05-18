ЕС выбрал, на какие американские товары повысить пошлины

Евросоюз уведомил ВТО о перечне продукции из США, в отношении импорта которой ЕС может применить дополнительные пошлины для эквивалентной компенсации от тарифных мер США по стали и алюминию.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила Еврокомиссия.

Накануне Европейская комиссия опубликовала распоряжение, что в случае одобрения данной меры со стороны Всемирной торговой организации, ответные пошлины будут введены в размере 25% на ряд товаров из США с 20 июля.

На втором этапе, с марта 2021 года, пошлина может снизиться или увеличиться. Ее размер может составлять 10%, 25%, 35% или 50%.

Данные меры европейские страны планируют осуществлять до тех пор, пока США применяют свои защитные меры, затрагивая тем самым продукцию Европейского Союза.