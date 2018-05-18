"Фенербахче" переиграл "Жальгирис" и вышел в финал Евролиги

Баскетбольная Евролига вышла на финишную прямую. В первой полуфинальной паре баскетболисты турецкого "Фенербахче" благодаря победе над соперниками из литовского "Жальгириса" стали первыми финалистами Евролиги.

В полуфинале "Фенербахче" оказался сильнее литовцев, одержав победу со счетом 76:67 (19:13, 20:20, 15:17, 22:17). Самым результативным игроком встречи стал Али Мухаммед, набравший 19 очков, в то время как у "Жальгириса" таковым стал Кевин Пангос (16 баллов).

В финале Евролиги "Фенербахче", являющийся действующим чемпионом турнира, встретится с победителем второй полуфинальной пары ЦСКА (Москва) – "Реал" (Мадрид). Матч состоится 18 мая позже вечером.