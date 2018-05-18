В Бельгии в ходе погони за мигрантами был застрелен 2-летний ребенок

2-летняя девочка, предположительно курдского происхождения, погибла от пулевого ранения во время полицейской погони за фургоном с мигрантами.

Стражи порядка гнались за автомобилем почти 70 километров, после чего применили табельное оружие, чтобы остановить водителя. В салоне оказалось 30 человек, включая четырех детей, в том числе выходцы из Ирака и Афганистана, передает РИА Новости.

Изначально следствие рассматривало три версии гибели ребенка: заболевание, несчастный случай из-за действий водителя, который пытался прорваться на фургоне через полицейские заграждения, или удар. Однако позднее эксперты сообщили о том, что девочка получила пулевое ранение.

Представитель прокуратуры города Турне Фредерик Баризо при этом призвал журналистов дождаться результатов проверки, прежде чем делать выводы, что именно полицейская пуля убила ребенка. Однако ряд правозащитных организаций уже намерены провести акцию протеста в связи с этим инцидентом.