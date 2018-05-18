Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 мая 201822:20

Болгарский клуб наказан за свастику своего юного болельщика

Topsport.bg

Футбольный клуб "Левски" из Софии попал под штрафные санкции со стороны дисциплинарного комитета Болгарского футбольного союза после инцидента во время финального матча Кубка страны против "Славии".

Во время поединка на беговых дорожках стадиона появилось два ребенка, на теле одного из которых была написана оскорбительная аббревиатура, а на теле другого изображена свастика, о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Topsport.bg. Кроме того, оба ребенка во время матча также вскидывали руки в нацистском приветствии.

В результате заседания комитета было решено оштрафовать софийский клуб на 19,1 тысячи евро. Сам матч завершился поражением "Левски" в серии пенальти.

Сейчас

20:52

ЕС выбрал, на какие американские товары повысить пошлины

20:37

Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

20:24

Boeing с пассажирами разбился на Кубе

20:22

"Советский Союз" задымился

20:02

Колесников арестован вслед за Пирумовым

19:17

Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

18:59

Путин анонсировал передачу армии "Авангарда" и "Сармата"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Теплая атмосфера и белый букет: о чем разговаривали Путин и Меркель

Теплая атмосфера и белый букет: о чем разговаривали Путин и Меркель

1 час назад
СМИ сообщают о выживших в авиакатастрофе на Кубе

СМИ сообщают о выживших в авиакатастрофе на Кубе

1 час назад
МиГ-31БМ загорелся при взлете под Пермью

МиГ-31БМ загорелся при взлете под Пермью

3 часа назад
Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

1 час назад
Бомбежка Крымского моста: выяснилось, что Роган распинался перед пранкерами

Бомбежка Крымского моста: выяснилось, что Роган распинался перед пранкерами

4 часа назад
Путин анонсировал передачу армии "Авангарда" и "Сармата"

Путин анонсировал передачу армии "Авангарда" и "Сармата"

3 часа назад
Лавров о СП-2: наши германские друзья поняли, что нужно руководствоваться своими интересами

Лавров о СП-2: наши германские друзья поняли, что нужно руководствоваться своими интересами

3 часа назад
"Гроздь гранат залетела в окопы": подробности ранения журналистов ВГТРК в Донбассе

"Гроздь гранат залетела в окопы": подробности ранения журналистов ВГТРК в Донбассе

7 часов назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Знакомьтесь, новые лица: российское правительство обновилось на треть

Знакомьтесь, новые лица: российское правительство обновилось на треть

2 часа назад
Путин рассказал, что стало бы со Скрипалем в случае отравления

Путин рассказал, что стало бы со Скрипалем в случае отравления

5 часов назад
На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

10 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Пригородные дворцы Петербурга отмечают 100-летие музейной жизни

Пригородные дворцы Петербурга отмечают 100-летие музейной жизни

1 час назад
Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" покажет самых удивительных людей

Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" покажет самых удивительных людей

1 час назад
Удар по центру России: гроза и ливни не оставили камня на камне от плиточных тротуаров

Удар по центру России: гроза и ливни не оставили камня на камне от плиточных тротуаров

1 час назад
Илон Маск начал встречаться со "скоростью света"

Илон Маск начал встречаться со "скоростью света"

1 час назад
60 минут. Меркель отвергла шантаж Трампа

60 минут. Меркель отвергла шантаж Трампа

2 часа назад
152
"Советский Союз" задымился

"Советский Союз" задымился

2 часа назад
Хантсман передумал выступать на ПМЭФ из-за СМИ

Хантсман передумал выступать на ПМЭФ из-за СМИ

2 часа назад
Samsung поиздевалась над Apple, сравнив iPhone 6 и Galaxy S9

Samsung поиздевалась над Apple, сравнив iPhone 6 и Galaxy S9

2 часа назад
Колесников арестован вслед за Пирумовым

Колесников арестован вслед за Пирумовым

2 часа назад
Рябков и Хантсман обсудили российско-американские отношения

Рябков и Хантсман обсудили российско-американские отношения

3 часа назад
Убийства в Газе: израильские власти обвинили в подражании Гитлеру

Убийства в Газе: израильские власти обвинили в подражании Гитлеру

3 часа назад
Шарапова победила чемпионку Roland Garros Остапенко

Шарапова победила чемпионку Roland Garros Остапенко

3 часа назад
Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

3 часа назад
Владимир Драчев и Виктор Майгуров будут работать вместе в СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров будут работать вместе в СБР

3 часа назад
Украина проиграла России аммиачный спор в ВТО

Украина проиграла России аммиачный спор в ВТО

4 часа назад
Не стало экс-футболиста и тренера "Зенита" Станислава Беликова

Не стало экс-футболиста и тренера "Зенита" Станислава Беликова

4 часа назад
Жених устроил ДТП, бросил изуродованную невесту с долгами за аварию и скрылся

Жених устроил ДТП, бросил изуродованную невесту с долгами за аварию и скрылся

4 часа назад
Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор

Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор

4 часа назад
Соратники Вышинского и Одновол провели необычный митинг у посольства Украины в Москве

Соратники Вышинского и Одновол провели необычный митинг у посольства Украины в Москве

4 часа назад
Дерипаска ушел и обещал не возвращаться

Дерипаска ушел и обещал не возвращаться

4 часа назад
Скончался олимпийский чемпион по водному поло Майт Рийсман

Скончался олимпийский чемпион по водному поло Майт Рийсман

5 часов назад
Тимур Кизяков в гостях у Анастасии Волочковой

Тимур Кизяков в гостях у Анастасии Волочковой

5 часов назад
"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

5 часов назад
"Саратовские авиалинии" устранили нарушения и возобновили продажу билетов

"Саратовские авиалинии" устранили нарушения и возобновили продажу билетов

6 часов назад
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

6 часов назад
Москву накрыла гроза: лить будет до утра

Москву накрыла гроза: лить будет до утра

6 часов назад
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

6 часов назад
"Черновик": до старта проката осталась неделя

"Черновик": до старта проката осталась неделя

6 часов назад
Наталья Хорохорина рассказала, почему отдала мужа Наталье Гундаревой

Наталья Хорохорина рассказала, почему отдала мужа Наталье Гундаревой

7 часов назад
Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?

Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?

7 часов назад
Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми

Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми

7 часов назад
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

12 часов назад
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

20 часов назад
Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

12 часов назад
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

17.05.2018 21:40
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

17.05.2018 19:45