Болгарский клуб наказан за свастику своего юного болельщика

Футбольный клуб "Левски" из Софии попал под штрафные санкции со стороны дисциплинарного комитета Болгарского футбольного союза после инцидента во время финального матча Кубка страны против "Славии".

Во время поединка на беговых дорожках стадиона появилось два ребенка, на теле одного из которых была написана оскорбительная аббревиатура, а на теле другого изображена свастика, о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Topsport.bg. Кроме того, оба ребенка во время матча также вскидывали руки в нацистском приветствии.

В результате заседания комитета было решено оштрафовать софийский клуб на 19,1 тысячи евро. Сам матч завершился поражением "Левски" в серии пенальти.