Названо имя убийцы, расстрелявшего в американской школе 10 человек

Стрельбу в школе Санта-Фе в штате Техас, в результате которой были убиты 10 человек, устроил 17-летний учащийся Димитриос Пагуртис.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Houston Chronicle со ссылкой на сотрудников аппарата шерифа округа Галвестон.

По данным издания, на своей уже закрытой в Facebook странице Пагуртис размещал фотографии майки с надписью Born To Kill ("Рожденный, чтобы убивать"), а также фотографии одежды с нацистской символикой Третьего рейха.

Также на его странице содержались ссылки на Корпус морской пехоты США, хотя, как заявил Houston Chronicle представитель Корпуса морской пехоты, этот человек никак не связан с морскими пехотинцами.

Помимо Пагуртиса полиция задержала еще одного человека, однако пока нет данных о том, какое отношение он имеет к трагедии.

18 мая Пагуртис, вооруженный винтовкой AR-15, дробовиком, пистолетом и самодельными взрывными устройствами, убил в стенах школы десять человек – учителя и девять учащихся. Ранения получили еще десять человек.

После чего был схвачен сотрудниками полиции. По словам губернатора штата Грега Эббота, стрелок хотел покончить с собой, но у него не хватило на это духа.

При обыске в доме ​​​и в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова.