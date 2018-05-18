Российские военные обсудили с ООН безопасность гуманитарных конвоев в Сирии

Безопасное прохождение гуманитарных конвоев в Восточную Гуту обсудил с представителями Организации объединенных наций начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

По его словам, главными направлениями деятельности центра являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, а также оказание людям медицинской помощи.

Так, например, в одном из районов города Алеппо жителям передано более тонны свежего хлеба. Кроме того, российскими военврачами за сутки оказана медицинская помощь 22 сирийцам. Люди продолжают возвращаться в свои дома, сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью аргентинской газете "Кларин" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие России в Сирии сохранится до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство этой страны и сирийский народ.

"Многие поставленные задачи были успешно выполнены, а цели — достигнуты. Наша страна внесла решающий вклад в разгром военно-политического очага терроризма", — заявил глава российского МИД.

Однако миссия России в Сирии не окончена. Так, по его словам, функционирует российский Центр по примирению враждующих сторон, продолжают нести службу батальоны военной помощи, работают два пункта базирования российской армии — авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

"В этой связи было бы логично исходить из того, что присутствие нашей страны в Сирийской арабской республике будет сохраняться до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ", — сказал Сергей Лавров.