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Отравление Скрипаля 1 час назад
Из больницы выписан, встречи противопоказаны: Британия скрывает Скрипаля
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы города Солсбери. Об этом говорится в заявлении лечебного учреждения, где Сергей и его дочь Юлия проходили лечение. Однако до сих пор российские дипломаты не получили доступа к пострадавшим. Посол России в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что от услуг консула Скрипали должны отказаться лично.
Посол России встретился с депутатами британского парламента в момент, когда отношения между Москвой и Лондоном переживают острый кризис. Великобритания обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. И на встрече, естественно, не могли обойти скандальную тему.
"Британские парламентарии в основном питаются информацией, которая содержится в газетах, утечках, апеллируют шаблонами и здесь дискуссия носила напряженный характер, но, что очень важно, меня услышали. Они понимают наши аргументы в отношении того, что британцы нарушают международное право, не давая возможность встретиться со Скрипалями", — заявил Александр Яковенко, посол России в Великобритании.
Испорченные отношения начинают сказываться на тех, кто далек от политики. Российское посольство отмечает растущее число жалоб со стороны наших соотечественников, которых под разными предлогами задерживают для дополнительных проверок британские пограничники.
"Мы обратились на условиях конфиденциальности к российским гражданам и всем, кто прилетает и кого вытаскивают из толпы, мол, ты русский — проходи сюда. Сейчас мы эту информацию обобщим и, если сочтем, что это носит дискриминационный характер, будем ставить этот вопрос на официальном уровне перед британцами", — подчеркнул Александр Яковенко.
Лондон уже во второй раз отказал в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая собиралась приехать в Англию, чтобы увидеть двоюродную сестру и дядю. Где находится выписанная из больницы Юлия Скрипаль, по-прежнему неизвестно, к ней не пускают российских дипломатов. Представители британского правительства объясняют это позицией самих Скрипалей, а полное отсутствие информации о ходе расследования — интересами следствия, которое пока далеко от завершения.
Лондонская "Таймс" сообщила некоторые подробности и английской жизни бывшего двойного агента. Оказывается, Сергей Скрипаль регулярно, примерно раз в месяц, встречался в Солсбери со своим куратором из МИ-6 (британская разведка). Встречи проводились в ресторанах, и собеседники общались на русском и английском. Получая от британского правительства пенсию, Скрипаль подрабатывал за границей консультациями. Газета "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на источники в европейских спецслужбах, пишет, что в 2012 году он ездил в Эстонию, а в 2016 посещал Чехию.
В Чехии из-за Скрипалей теперь тоже скандал: отправлен в отставку директор военного научно-исследовательского института, который признался, что в его лаборатории создавали и тестировали нервно-паралитическое вещество А230, которое относится к так называемой "группе Новичок".
Это заявление опровергло утверждение британского правительства о том, что такие яды создавали только в России.
Так и не представив никаких доказательств, Лондон продолжает требовать, чтобы Москва взяла на себя ответственность за инцидент в Солсбери. Россия уже давно официально заявила о непричастности к этой истории, подчеркнув, что на языке ультиматумов разговаривать не имеет смысла.
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